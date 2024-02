Mart Võrklaev automaksust: auto omamine on alati kulu

„Oleme püstitanud omale eesmärgi vähendada autostumist, eeskätt linnades ja muuta meie elukeskkonna puhtamaks. Ühtlasi saame lõpuks ära lahendada aastaid kestnud probleemi üle Eesti vedelevate romudega. Ilma mootorsõidukimaksuta on neid eesmärke keerulisem täita,“ sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.

Auto omamine on alati kulu

Praegu on Eesti liikumas hoopis aina suureneva autostumise suunas. Eestis on keskmisest kõrgem sõidukite arv ühe inimese kohta Euroopa Liidus ning autosid ostetakse aina juurde eelistades suuremaid ja võimsamaid, seda ka uute autode soetamisel. Kui Euroopa Liidu keskmine heitmenäit uute sõidukite puhul oli 2022. aastal 108 g CO 2 /km, siis Eestis oli see näitaja Euroopa kõrgeim ehk 142 g CO 2 /km. „See trend oleks vaja ümber pöörata, et inimesed teeksid edaspidi keskkonnasõbralikumaid valikuid,“ ütles rahandusminister.

Keskkonnasõbralikumaid valikuid soodustatakse maksustamisega, seda nii registreerimistasu kui igal aastal tasutava mootorsõidukimaksu puhul, mille suurus kujuneb vastavalt nende keskkonnamõjule ehk heitmenäidule ja massile. Selle juures on arvestatud mõistliku maksukoormusega – nii jaksavad inimesed-ettevõtted seda tasuda ning riik saab vajalikku lisaraha, millega katta eelarvepuudujääki ja mida suunata olulisteks investeeringuteks.

„Auto omamine on alati kulu – tuleb osta kindlustus ja kütus, käia hoolduses, remondis jne. Sellele lisandub nüüd ka aastamaks. Auto ülalpidamise kuludest moodustab see 5–15%. Sellega ei muuda me kuidagi auto omamist võimatuks. Kes soovib oma maksukoormust vähendada, saab valida väiksema ja säästlikuma sõiduki,“ sõnas Võrklaev.

Mediaan on 120 eurot