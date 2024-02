KUULA | Idufirmade seis. Ka Eesti investorid peavad harjuma tõsiasjaga, et võivadki oma rahast ilma jääda

Selle nädala „Ettemõtte“ saates on Taavi Kotka ja Henrik Roonemaa külaliseks idufirmade loojaid ühendava Asutajate Seltsi värske juht Allan Martinson. Räägime sellest, kuidas Eesti olukord on muutunud, aga samas numbrid hirmsat hävingut ei näita, vaid võib-olla see ongi uus normaalsus.