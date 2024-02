MTA tuletab meelde: tulude deklareerimine algab homme. Enne seda pole mõtet proovida

MTA füüsilise isiku teenusejuht Annika Oja sõnab, et varasematel aastatel on amet tõesti avanud tulude deklareerimise mõned päevad varem, et hajutada süsteemi koormust ja testida selle vastupidavust. „Sel aastal me selleks vajadust ei näinud, sest kuigi tulude deklareerijatele suuri muudatusi näha ei ole, on MTA juba eelmisel aastal koos rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse ja arenduspartner Nortaliga sisse viinud olulise süsteemiuuenduse,“ räägib ta.

Süsteem ei ole maas

Ta täpsustab lisaks, et see, et MTA iseteenindusse sisse logimiseks on vaja paar minutit oodata, et tähenda, et süsteem oleks maas. „Kõikidel süsteemidel on piirangud, mis kasutajate arvu reguleerivad ja seda eesmärgiga ennetada ummistusrünnakuid, mis võiks süsteemi töö määramata ajaks halvata. Ehk siis klientide arvu reguleerimise eesmärk (ja vajadus paar minutit sisse logimisel oodata) on pakkuda nii era- kui ka ärikliendile võimalust mõistliku aja jooksul on toimingud ära teha,“ selgitab ta.