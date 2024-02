Ekspert selgitab: miks pole Eestis kinnisvarahinnad langenud nii palju kui inimesed ootasid?

Igor Habali sõnul on Eestis kinnisvarahinnad langenud vähem kui Euroopas keskmiselt. „Eelmise aasta statistikas kajastusid uusarenduste real olulisel määral varasemad tehingud, mis moonutasid tegelikku olukorda, aga reaalselt oli keskmine langus 5%-7%. Samal ajal oli Saksamaal kinnisvara hinnalangus kuni 10% ja Rootsis isegi 10%-15%. Arvestades, et Eestis on majanduslangus euroala sügavaim, siis ootavad inimesed suuremat muutust ka kinnisvaras, kuid sellele töötavad vastu kolm olulist majandustegurit,“ rääkis Habal.

„Esimene põhjus on tööturu tugev seis. Tööpuudus on küll veidi tõusnud, olles praegu 8% juures ning võib aasta alguse koondamiste tõttu ka kümne protsendini jõuda, aga tegelikult on mündi olulisemaks pooleks kõrge tööhõive. Palka teenivad ligi 700 000 inimest, mis on viimaste aastatega ligi 50 000 võrra kasvanud ning suures plaanis on tööjõuturg hästi vastu pidanud,“ lisas Habal.

„Keskpankade euribori tõstmise eesmärk oli majandust ja inflatsiooni jahutada, mis on teatava määrani töötanud, ent majandust see ei ole maha murdnud. Majandus toimib, aga aeglasemas tempos. Arvestades, et meie peamised sihtturud nagu Soome ja Rootsi näevad sel aastal ilmselt majanduslangust, siis on Eesti majandus tegelikult hästi hakkama saanud ja inimesed saavad enda laenud makstud. 2007.-2008. aasta kinnisvarakriisiga võrreldavaid hädamüüke praegu pole ning see on hoidnud nii turgu kui hindasid,“ rääkis Habal.

Uus Maa juhatuse liikme sõnul on teine hindade püsimise põhjus inimeste suhteliselt madal kohustuste osakaal palkadesse.