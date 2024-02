Hea uudis tartlastele. Gren langetab toasooja hinda

„Kui vahepealsel paaril aastal kergitas energiakandjate hinnatõus ka kaugkütte hindu, siis tänaseks on olukord stabiliseerunud ning saame klientidele järjest soodsamat hinda pakkuda. Jälgime pidevalt, kuidas kütusehindade langus meie soojahinda mõjutab ning oleme seda infot ka konkurentsiametiga jaganud, tänu sellele saame nüüd Tartus tagasiulatuvalt juba 1. veebruarist paremat hinda rakendada, mis tähendab, et klientide jaoks kajastub uus hind märtsikuisel küttearvel,“ rääkis Gren Eesti äride juht Margo Külaots.

Tegemist on kolmanda hinnalangetusega viimase aasta jooksul, viimati langetas Gren Tartus soojahinda oktoobris, mil see langes 72,60 eurole megavatt-tunnist varasema 76,50 euro asemel. Võrreldes sügisega on seekordne hinnalangus oluliselt suurem ning mõjutab tarbijaid rohkem.