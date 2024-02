Krüptovaldkond ootab varakevadist bitcoin’i pooldumist

Bitcoin on oma olemuselt loodud selliseks, et seda ei ole lõputult. Ringleb vaid 21 miljonit münti ning just selle nappuse tõttu on krüptoraha hind tõusnud just nii kõrgeks, kui see praegu on. Kriitikud on öelnud, et selline tehislik defitsiidi tekitamine ei anna asjale pikaajalist kindlat väärtust. Kaevandajatele antava tasu vähendamine aitab krüptoraha kaitsta inflatsiooni eest, aga ka ergutab kaevandajaid. Teooria järgi peaks juhtuma nii, et kui inflatsioon väheneb ja bitcoin muutub järjest raskemini kättesaadavamaks, siis selle hind tõuseb.