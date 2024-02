Finantsinspektsioon tegi Saaremaa laenufirmale ettekirjutuse. Ettevõttel on esitamata mitme aasta aruanded

Ettevõttel on aruanded esitamata

Finantsinspektsioonil on seaduse järgi õigus täielikult või osaliselt avalikustada väärteoasjas tehtud lahend või haldusakt või -leping nende andmisest või sõlmimisest arvates, kui see on vajalik investorite, finantsjärelevalve subjektide klientide või avalikkuse kaitseks või finantsturu õigus- või korrapärase toimimise tagamiseks.