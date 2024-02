The Body Shopi allakäik. Ettevõttel läheb kodumaal üha halvemini: kuidas läheb poel Eestis?

BBC kirjutab, et tänane The Body Shop on kriisis. Selle uus omanik, kes on seitsme aasta jooksul kolmas, on võtnud vastu drastiliste meetmetega otsuse anda ettevõtte Ühendkuningriigi pool pankrotihalduri käsutusse. See protsess toimub siis, kui ettevõte ei suuda enam oma võlakohustusi täita. Selle käigus määratakse pankrotihaldur ettevõtte ümberkorraldamiseks, eesmärgiga kas muuta see kasumlikuks firmaks või müüa ettevõte maha, selle väärtuse ja töökohtade säilitamiseks.