Putin võttis vastu uue seaduse, mis lubab konfiskeerida Venemaa kriitikute vara

Business Insider kirjutab, et uus seadus on suunatud neile, kes on süüdi mõistetud Venemaa relvajõudude kohta valeuudiste levitamises. Nimelt võttis Putin hiljuti vastu seaduse, millega karistatakse neid, kes levitavad valeuudiseid Venemaa sõjaväe kohta.

Seadusega tahetakse karistada Venemaa reetureid

Venemaa valitsuse esindaja Vjatšeslav Volodin ütles, et selle sammuga tahetakse karistada „reetureid, kes meie riigi ja meie vägede vastu seisavad“ ning „võtta nendelt kaabakatelt nende tiitlid, konfiskeerida nende vara, raha ja muud väärtasjad“, vahendab Associated Press.

Uus seadus täiendab 2022. aasta märtsis vastu võetud seadust, millega kehtestati vanglakaristus ja trahvid neile, kes levitavad Venemaa sõjaväe kohta valeuudiseid. Associated Press teatas 2022. aasta juulis. et inimesi on Venemaal juba vangistatud Ukraina sõja kritiseerimise eest. Paljud kriitikud on riigist põgenenud, jättes maha oma vara, mida Kreml nüüd jahib.