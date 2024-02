Varem lõpetatud arendus kergitas Arco Vara mullust kasumit

„2023. aastal ületas Arco Vara oma eesmärke. Jõudsime sihiks seatud 20%-lise omakapitali tootluseni ja arendusvaldkonnas erakordse kasumimarginaalini,“ kommenteerib Arco Vara juht Miko Niinemäe vastavaldatud majandustulemusi. Ta usub, et edu jätkub tänu ettevõtte tugevale kapitalipositsioonile nii finantsnäitajate kui ka personali poolest.

Eriti tulemuslik oli Arco Vara jaoks eelmise aasta viimane kvartal, kus arendaja tütarettevõttel Arco Tarcil õnnestus ennetähtaegselt lõpetada oma esimene objekt, Kodulahe kvartali Rannakalda etapp, võimaldades arendajal aasta viimastel kuudel uutele koduomanikele üle anda 66 valminud korterit. „Läinud kvartalis algas Kodulahe Rannakalda kodude üleandmine, mis tagas kvartali kasumiks 4,5 miljonit eurot ja enam kui 17,5 miljonit eurot müügitulu,“ täpsustab Niinemäe aasta viimase kvartali tulemusi ning lisab, et ühtlasi vormistati sel perioodil ka ligi 3 miljoni euro ulatuses uusi müüke.

Pirital, Kuldlehe projektis jätkusid 2023. aasta märtsis alanud ehitustööd vastavalt graafikule ning viis sealset kodu valmivad juba 2024. aasta esimese kvartali lõpus. „Häid uudiseid raporteerime ka Bulgaarias ehitatavast Botanica Lozen Residences projektist, kus 16-st eramajast enamik on saavutanud täiskõrguse,“ märgib arendusettevõtte juht. 2023. aasta lõpu seisuga on Bulgaaria eramute projektis müüdud 5 maja, mille eeldatav valmimisaeg on käesoleva aasta viimases kvartalis.