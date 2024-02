Swedbank näeb Infortari aktsial võimast kasvupotentsiaali

„Meie hinnangul on igal ettevõtte põhisegmendil tugev konkurentsieelis ning Infortari tuleks vaadelda kapitali genereerimise võimest lähtudes. Prognoosime, et ettevõte suudab teenida pikaajaliselt omakapitali tootlust (ROE), mis ületab 10%,“ ütles Swedbanki Balti aktsiauuringute analüütik Kaimo Aljas .

Aljase sõnul on Infortarile kuuluvad ettevõtted end kriisides tõestanud ning neil on ka märkimisväärne kasvupotentsiaal. „Kontsern kavatseb aastatel 2023–2025 investeerida energeetika- ja kinnisvaraprojektidesse kokku 110 miljonit eurot, mille tulemusena näeme vastavates segmentides ka tulude kasvu,“ lisas Aljas.

„Infortari aktsia noteerimine Tallinna börsil annab investoritele võimaluse pääseda Eesti suurima investeerimisfirma pardale, mis on end ajalooliselt tõestanud tugeva kapitali tootluse poolest. Infortarile võimaldab börsil noteerimine rahvusvaheliselt kiiremini kasvada, kasvatada varade väärtust ja leida täiendavaid finantseerimisvõimalusi,“ ütles Aljas.

Infortari õiglase väärtuse arvutamiseks kasutavad Swedbanki analüütikud kohandatud osade summa meetodit (SOTP). „Vastavalt meie prognoosidele leiame, et ettevõtte õiglane omakapitali väärtus on 826 miljonit eurot. Selle juures kaupleks ettevõte 5,3-kordse eeldatava 2023. aasta hinna ja kasumi (P/E) suhtarvu juures ning ühekordse hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhtarvu juures. Sel aastal on ootuste kohaselt vastavad näitajad 7,5-kordne (P/E) ja 0,9-kordne (P/B),“ ütles Aljas.