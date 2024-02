Kuu aega tühja tasutud raha. Tobe eksimus läks Bolt Drive’i kasutajale kalliks maksma

Möödunud aasta mais kasutas autojuht Peterburi teelt renditud Bolt Drive’i autot ning parkis rendiauto enda hinnangul nõuete kohaselt. Autojuht lõpetas rendiautoga sõidu, sulges auto uksed ning eeldas, et sellega on sõit lõpetatud. Kuu aega hiljem märkas ta, et iga päev on tema kontolt maha läinud raha sama sõiduki kasutamise eest.