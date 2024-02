Euroopa Komisjon: Eesti tarbijad eeldavad, et nende finantsolukord sel aastal halveneb

Eesti tarbijad on ebakindlad

Eesti kohta olemasolevad andmed viitavad, et 2024. aasta alguseks ei ole majandus veel kosuma hakanud. Ettevõtjate kindlustunne on viimastel kuudel pigem vähenenud. Veidi on see paranenud tööstus- ja ehitussektoris, halvenenud aga jaekaubanduses.