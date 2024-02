PUUST ja PUNASEKS | Kes hüvitab pagasi hilinemise, kahjustumise ja varguse?

Isiklike esemete varastamine

Seesami esindaja sõnul on vargused siiani kõikidest pagasikahjudest moodustanud pigem väikese osa, kuid üleilmne majanduse olukord on ka pikanäpumehed aktiivseks muutnud ning vargused kasvutrendi viinud. Näiteks on sagenenud rahakoti vargused ning pikanäpumeeste lemmikkohad oma ohvrite jahtimiseks on erinevad transpordivahendid, kus märkamatult tehakse lahti seljakott või võetaks lausa õlakotist rahakott. Samuti on sagenenud autodesse sisse murdmised ja asjade vargused.