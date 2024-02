Jaekett: konjunktuuriinstituudi uuring annab tarbijaid eksitanud reklaamikampaaniate asemel tegeliku pildi

Viimase kahe aasta jooksul on Eesti toidukaubanduse turul toimunud suured muutused – toiduhinnad on kasvanud ligi 40 protsenti ning turule on sisenenud veel üks välismaine poekett. „Jaeketid on suure pinge alla jäänud ning mõnigi on klientide nimel teinud kahjuks eksitavaid kampaaniad, kus väidavad käibemaksust tingitud hinnatõusu edasilükkamisest,“ märkis Rohtla. „Väga asjakohane ja kainestav oli täna hommikul kuulda objektiivset hinnangut turul tegelikult toimuva kohta.“

Konjunktuuriinstituut avaldas uuringu, milles on vaadeldud hindade jagunemist põllumajandustootjate, toidutööstuste ja jaekaupmeeste vahel ning Konjunktuuriinstituut tõi välja, et üle oodatava määra on detsembris ja jaanuaris hindu tõstnud kõik kaubandusketid peale Coopi.

„Coop on kodumaine jaekett, kellel on suurim turuosa siinsel toidu- ja esmatarbekaupade turul, mistõttu on meie jaoks oluline, et turul valitseks aus konkurents,“ lausus Rohtla. „Viimasel kahel aastal aga näeme, kuidas turunduses ja kliendikommunikatsioonis kasutatakse järjest rohkem tarbijaid eksitavaid võtteid – seda nii kauba eestimaise päritolu, erakordsete hinnasoodustuste kui ka näiteks käibemaksutõusu nn hilinemise näol. Oleme Konjunktuuriinstituudile tänulikud avalikkuse informeerimise eest.“

Eesti Konjunktuuriinstituudi värske uuring toob esile, et jaekaubanduse juurdehindlus kasvas neljandas kvartalis võrreldes kolmanda kvartaliga ja hinnad kerkisid rohkem kui käibemaksutõus eeldanuks. Konjunktuuriinstituudi kinnitusel ei tõusnud jaekettidest detsembris-jaanuaris hinnad vaid Coopis.