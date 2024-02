Uuring: pea pooled tulumaksutagastuse saajatest suunavad saadud raha igapäevakulutustesse

Eestis läbiviidud uuringust paistis välja, et haridustasemete vahest peegeldub, mida tulumaksutagastusega ette võtta plaanitakse. Mida madalam haridus, ja seega suurema tõenäosusega madalam sissetulek, seda eeldatavasti suunatakse raha igapäevakulutusteks ning mida kõrgem haridustase, seda tõenäolisem, et tulumaksutagastus läheb säästupuhvri kasvatamiseks. Näiteks suunab põhiharidusega inimestest raha igapäevakulutusteks 69% vastanutest, kõrgharitutest aga ainult 38%. Samas kõrgharitute populaarseim valik oli raha säästupuhvrisse suunamine, mida teeb 39% vastanutest, põhiharitutest plaanib tulumaksutagastusega säästupuhvrit kasvatada vaid 16%.

Citadele jaepanganduse juht Marina Hakiainen ütles, et eestlased paistavad silma nutikate rahavalikute poolest. „Juba varasemates uuringutes oleme Baltikumi võrdluses täheldanud, et eestlased on kõige innukamad raha investeerima ja säästma. Seda kinnitas ka antud uuring. Kuna tulumaksutagastusest saadud summa pole kindel ja täpselt ette prognoositav, siis ei ole selle abil igapäevakulutuste suurendamine siiski kõige mõistlikum valik,“ ütles Hakiainen ning lisas, et innustab inimesi saadud raha säästupuhvrisse suunama. Arukas valik on alati ka investeering iseendasse.