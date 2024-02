Monese suurinvestor Kinnevik on ettevõtte maha kandnud. Idufirma: teised hindavad meid kõrgelt

DigiPRO-le läkitatud vastuses rõhutab Monese, et idufirma teised suuremad investorid, sealhulgas HSBC, hindavad neid endiselt kõrgelt.

Tunamullu 35 miljoni euroga kahjumisse jäänud Monese hoiatas 2022. aasta aruandes, et ettevõtte võime tulevikus raha kaasata kujutab endas tõsist riski, mis võib neile ka saatuslikuks saada. DigiPRO-le antud kommentaaris pehmendati seda hinnangut aga oluliselt ning kinnitati, et mullu oli Monese kahjum juba oluliselt väiksem.

“2023. aastal jõudis Monese lähedale kasumlikkusele, vaatamata ettevõtte tuleviku kasvu tehtud suurtele investeeringutele, ning tegi märkimisväärse hüppe võrreldes eelmiste aastatega,” kinnitati jaanuaris DigiPRO-le. Viimaste töövõitudena toodi esile näiteks Monese arendatavat pangandusplatvormi XYB, mis on saanud põhiliseks mootoriks ka suurinvestori HSBC panga uuele makseäpile Zing.

Ettevõte kinnitas toona ja rõhutas ka nüüd, et vahepeal on raha hoogsalt juurde kaasatud ning uue kapitali kaasamise vajadus on madal — firmal jaguvat ressursse vähemalt 2024. aasta lõpuni.