Volvo tuleb turule esimese täiselektrilise prügiautoga

Nagu paljud veoautode tootjad maailmas, on ka Volvo Trucks katsetanud usinalt elektrisõidukite (EV) tehnoloogiat.

FM Low Entry on varustatud nelja akuga, mille ühismaht on kuni 360 kWh. See tähendab, et veoauto on võimeline korraga läbima kuni 200 km. Aku saadab energiat 483 hj (360 kW/489 PS) mootorile ja sõiduki täismass on 19 kuni 32 tonni.

Rootsi ettevõtte sõnul oli oluline, et juhile oleks tagatud suurepärane nähtavus. FM Low Entry on saanud viis tärni Ühendkuningriigi uue raskeveokite Direct Vision standardi järgi. See on varustatud ka Volvo uue täiustatud kaameramonitooringu süsteemiga, mis tagab juhile parima võimaliku ülevaate oma veoautot ümbritsevast piirkonnast.

„See heitevaba veoauto on suurepärane täiendus meie elektriliste sõidukite valikule, mis sobib ideaalselt linnatranspordiks ja on projekteeritud juhti silmas pidades,“ ütles Volvo Trucksi president Roger Alm. „See on võimas, kuid samas sujuvalt juhitav ja kergesti manööverdatav. Uus Volvo FM Low Entry sobib ideaalselt kokku meie ambitsioonidega laiendada elektrilist pakkumist, võimaldades veelgi rohkematel klientidel vähendada oma süsinikuheitmeid.“

FM Low Entry müük algab juba selles kvartalis ja tootmine algab 2024. aasta teises kvartalis. Oluline osa Volvo Trucksi tulevikuplaanist on see, et 2030. aastaks oleks 50 protsenti ettevõtte ülemaailmsest müügist täielikult elektriline.



