Selle nädala alguses avalikustati Nordica erikontrolli tulemused, millest selgus, et riigi lennufirma hävis seepärast, et juhid ei analüüsinud projekte plaanides ja lepinguid sõlmides riske piisavalt. Minevikus tehtud vigade asemel vaadatakse praegu aga pigem tulevikku.

Eile tutvustas rahandusministeerium valitsusele nende riigiettevõtete võõrandamisettepanekuid, mille ministeeriumid on osaluste valitsejana hinnanud otstarbekamaks erastamisele suunata. Teiste seas on ka AS Nordic Aviation Group.