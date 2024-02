Tartu 2024 ei korraldanud piletimüügi jaoks riigihanget. Seda pole alati ka vaja

ERR-i loo järgi kaalus Tartu 2024 vaid kahte platvormi: Piletilevi ja Piletitaskut. Neist valis Tartu välja Piletilevi. See tuli üllatusena piletimüügiettevõtele Piletikeskus. „Me ootasime seda hanget ja kuna me oleme Tartu ettevõte, siis loomulikult me oleks tahtnud seda väga teha,“ rääkis Piletikeskuse juht Jaan Naaber.