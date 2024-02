KAS TEADSID? Õhksoojuspumba elektrikulu saab ise vähese vaevaga vähendada

Vastupidiselt levinud arvamusele, et ööseks või kodunt ära olemise ajaks tasub pump välja lülitada, peaks see, just vastupidi, kogu aeg ühtlasel temperatuuril sees olema. Vastasel juhul, ütlevad pumpade müügi ja paigaldamisega tegelevad eksperdid, peab see kogu aeg kütmisega otsast alustama ja intensiivsemalt töötama ning tarbib seetõttu ka rohkem elektrit.