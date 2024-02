Elektrilevi kommunikatsioonijuht Kristi Reiland sõnas, et Põhja-Tallinnas oli täna varahommikul kaks keskpinge kaabli riket, mis põhjustasid elektrikatkestuse ca 3000 kliendil. Täpsed kaabli rikke põhjused selguvad, kui Elektrilevi on need lahti kaevanud.