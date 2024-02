BaltCapist varastatud miljonid võisid kaduda ka riskantsetesse investeeringutesse

„Nii palju kui me teame, siis osa raha mängiti maha kasiinos ning osa investeeriti riskantsetesse finantsinstrumentidesse läbi internetiplatvormi Interactive Brokers Central Europe. Meile teadaolevalt on see raha kadunud,“ ütles BaltCapi esindav TGS Balticu advokaat Dovilė Armalytė Leedu majandusväljaandele vz.lt .

Mullu novembri lõpus avastas BaltCap, et nende esimesest infrastruktuurifondist Leedus on raha kaduma läinud, mistõttu lõpetati leping fondi sealse partneri Šarunas Stepukonisega. Nüüd on Euroopa prokuratuuri järelevalve all käimas kaks uurimist. Viimase info kohaselt on infrastruktuurist varastatud raha hulk kerkinud 40 miljoni euroni.