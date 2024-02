Olerex reageeris klientide tagasisidele ja koondab tanklates ühe ametikoha

Luik lisas, et Olerexi tanklateeninduse struktuuri on tänaseni kuulunud klienditeenindaja abi ametipositsioon. „Tegemist on klienditeenindust toetava abitööga, kus otseselt ei ole vajadust klientidega suhelda. Nimetatud positsioonile on lubatud värvata vähese eesti keele oskusega inimesi, kui inimene on värbamisel andnud lubaduse hakata kohe eesti keelt õppima,“ selgitas Luik.

Klienditeenindaja abi roll on teha ära tugitegevused tanklas, et klienditeenindaja saaks võimalikult palju keskenduda klientide suurepärasele teenindamisele, tõi Luik välja. Ta lisas, et ametikoha nõrgaks küljeks on osutunud asjaolu, et kuigi klienditeenindaja abi ei pea klientidega suhtlema, on ta teenindussaalis kohal Olerexi tööriietega, mistõttu klientidel on eeldus, et ta on võimeline nendest aru saama. „Viimasel ajal oleme saanud palju tagasisidet meie klientidelt, kus sellele probleemile osutatakse,“ selgitas Luik ametikoha koondamise põhjuseid.