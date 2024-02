KUULA | Lihtsalt rahast: mugava ostlemise tagavad nutikad makselahendused, kus loovusel piirid puuduvad

Nutikate makselahenduste olemust tasub Keremi sõnul selgitada küllaltki lihtsakoelise arusaama kaudu. „Nutikas makseviis on lihtsalt öeldes mingi selline maksmiseks kasutatav lahendus, mis ei ole pangakaart,“ sõnab ta. Samuti toob Kerem välja, et kuigi Eesti on e-panganduse vallas olnud maailmas pigem suunanäitaja, siis nutikate makselahenduste osas on ülejäänud Euroopa meist ees. „Euroopas tehakse praegu umbes iga viies makse nutilahenduse abil, olgu selleks siis kas telefon, nutikell või midagi muud. Eestis on nutimaksete osakaal aga 15% kõikidest maksetest,“ viitab Kerem vastavale statistikale.