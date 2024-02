Mulgimaa rahatarkuse ürituste korraldaja: alguses ei julgenud ma börsil ühtegi sammu teha

Graafiline disainer ning väikeinvestor Küllike Pihlap on viimastel aastatel vedanud koos Marek Naarisega Mulgi rahatarkuse klubi, mille eesmärk on, et nii noored kui vanad oleksid oma rahalistes otsustes teadlikumad. Selleks korraldatakse regulaarselt erinevaid seminare ja koolitusi, sh suurema sündmusena on iga aasta juuni alguses kavas Mulgi rahatarkuse õhtu.