BaltCap: oleme investoritega aktiivses läbirääkimiste protsessis ja teeme kõik, et raha tagastada

„BaltCap teeb kõik, et tagada, et kahjustatud portfelliühingute raha tagastataks. Oleme juhtunust õppinud ja teinud olulised muudatused fondile kuuluvate portfelliühingute paremaks kontrollimiseks,“ ütles Peeter Saks Delfi Ärilehele.

Mullu oktoobris avastas BaltCap, et nende esimesest infrastruktuurifondist on raha kaduma läinud ning sellest teatati nii investoreid kui finantsinspektsiooni. Viimase info kohaselt on varastatud raha hulk kerkinud 40 miljoni euroni. Süüdistuste kohaselt mängiti osa sellest maha kasiinos ning osa investeeriti riskantsetesse finantsinstrumentidesse. BaltCap on lubanud rahalise kahju investoritele hüvitada.