LHV sulgeb kauplemisplatvormi Broker

„Brokeri platvorm on mõeldud väga asjatundlikule ja edasijõudnud kliendile ning seda kasutas aktiivselt vaid ligi 50 klienti – see on võrreldes teiste LHV investeerimistoodetega väga väike hulk. Oleme arendanud ja arendamas oma peamisi investeerimistooteid pidevalt ning ka neile klientidele on meil pakkuda paremaid alternatiive oma raha kasvatamiseks. Võtame kõikide Brokeri klientidega otse ühendust ja selgitame, kuidas korraldada olemasolevate positsioonide üleviimine väärtpaberikontole või nende sulgemine,“ ütles Gaidunko.