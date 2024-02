Tulumaksutagastuse annetamine on üha populaarsem. Mullu suunati heategevuseks rekordiline summa  

15. veebruaril algas 2023. aasta tulude deklareerimine. Mullu tagastati Eesti inimestele rohkem kui 200 miljonit eurot enammakstud tulumaksu. Tagasisaadava raha saab lasta kanda oma pangakontole või jätta maksu- ja tolliameti ettemaksukontole. Kolmanda võimalusena pakub riik alates 2020. aastast annetamist tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud organisatsioonidele.

Eelmisel aastal kasutas seda võimalust 4248 inimest, annetades kokku 228 174 eurot – see oli nelja aasta lõikes suurim annetuste kogusumma. Enim tehti annetusi Slava Ukrainile, järgnesid Vähiravifond ja TÜ Kliinikumi Lastefond. Enammakstud tulumaksu suunamine annetusteks on üldiselt tõusutrendis – nelja aastaga on heategevusorganisatsioonidele suunatud summad kasvanud rohkem kui poolteist korda.

Annetamine võiks olla sama tavapärane kui kogumine või säästmine

Tulumaksutagastuste annetamise populaarsus peegeldab Eesti üldist annetusstatistikat. Kui 2017. aastal annetas püsivalt 12 protsenti rahvastikust, siis 2021. aastal oli vastav näitaja 19 protsenti, selgub Swedbanki tellimusel paari aasta eest koostatud Kantar Emori uuringust. Viimastel aastatel on annetajate arvud ja mahud siiski mõnevõrra kõikunud.

„Venemaa poolt täiemahulise sõja alustamine Ukrainas tõi kaasa erakordse annetustelaine 2022. aastal. See hoog on tänaseks mõnevõrra raugenud. Oma jälje on jätnud kindlasti ka keerulisemaks muutunud majanduslik olukord,“ tõdeb Swedbanki toetustegevuste juht Kärt Kaasik-Kepler.

Eesti suurimas annetuskeskkonnas „Ma armastan aidata“ tehti 2022. aastal üle 16 000 annetuse. Eelmisel aastal oli annetuste arv poole väiksem. Samas kasvasid ühekordsete annetuste summad. Keskmine annetus oli eelmisel aastal 44 eurot. Kõige enam kogusid „Ma armastan aidata“ statistika kohaselt 2023. aastal annetusi lastega seotud algatused, moodustades rohkem kui kolmandiku kõigist keskkonna kaudu tehtud annetustest.