Tartus megavatt 60 eurot, Lääne-Virumaal aga 90 eurot. Millest sõltub kaugkütte hind?

Üle Eesti võib kaugkütte hind erineda märkimisväärselt. Kui Lääne-Virumaal maksab kaugküte täna 89,12 eurot megavatt-tunni kohta, siis tartlased saavad samal ajal kodusoojust nautida vaid 60 eurot megavatt-tunni eest. On ka veel ekstreemsemaid piirkondi, kus hind küündib üle 138 euro. Miks see nii on?