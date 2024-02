Google’i töötaja number 56 ehk üks armsamaid rikastumise lugusid tehnoloogiasektoris

Reeglina jagatakse tehnoloogiafirmades optsioone asutajatele ja võtmetöötajatele. Peamiselt neile, kel on väga oluline roll ettevõttes algusest peale. Peamiselt seetõttu, et idufirma puhul ei tea kunagi, kas see lendab või kukub kuristikku. Õigusosakond, turundajad ja muud sarnased ametikohad reeglina valitute hulka ei kuulu. Et meelitada talente, on üheks variandiks neile optsioonide andmine. Nii läks ka Charlie Ayersiga, kes oli aga ametilt kokk.