Eksperdid: keskkonnasäästlik ehitamine tuleb teha inimestele elamisväärseks

Seaduste, määruste ja standardite kehtestamine on ühiskondlik kokkulepe ja sellest tulenevalt on oluline joonduda väärtushinnangutest, mida enamus ühiskonnast tunnustab. Kuivõrd ettevõtted ja ühiskond on üldiselt orienteeritud tehtud kulude ja saadud väärtuste järgi, siis tuleks ka hoonete süsinikujalajälje piirväärtuste väljatöötamise käigus analüüsida madalsüsinikehituse alternatiivide kulutõhusust just Eesti oludes. Loobuda tuleks arutult kallitest lahendustest ning panustada ideedesse, mis aitavad vähendada iga investeeritud euro kohta enim süsinikuheidet.

Eesti oludes läbi proovimata mängureegleid kehtestades tuleb tunnustada, et soov teha midagi paremini, arendada keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku kinnisvara on hindamatu. Kuid alati ei ole ülla eesmärgi nimel tehtud investeering õiges proportsioonis saadud väärtusega.

Valitsus soovib 2024. aasta kevadeks valmis saada kliimaseaduse eelnõu, mille eesmärk on hoida kontrolli all Eestis kasvav süsinikuheide. See ei ole üksnes euroliidu nõue, vaid ka üha enamate inimeste ning ettevõtete mure keskkonna jätkusuutlikkuse pärast. Kinnisvara- ja ehitussektoris on seda muret igati teadvustatud ja juba mõnda aega tagasi võetud kasutusele rahvusvaheliselt tunnustatud ja üle 20 aasta tagasi välja töötatud laiapõhjalised keskkonnasäästlikkuse sertifitseerimise raamistikud (näiteks BREEAM või LEED).

Kliimaseadus paneb paika mängureeglid, kuidas ja milliseid hooneid me hakkame Eestis lähimatel kümnenditel ehitama. Samas muutub ehituskeskkond nii rohepöörde, maailmas toimuvate poliitiliste arengute kui ka kliimamuutuste tõttu aina keerulisemaks. Vältida tuleb olukorda, kus ühiskondliku kokkuleppena kehtestatud seadustest, määrustest ja standarditest tulenevalt ressursid kallinevad, materjalide tarne läheb üha keerulisemaks ning ehitushinnad tõusevad, kuid saadav väärtus tehtud kulude juures on kasin.

Ettevõtted vajavad äritegevuse kavandamiseks teekaarti, mis näitaks, millal ja milliseid samme astuda. Headeks näideteks on kliimaseaduse taustal olevad EL kliimakava 2030, energiatõhususe direktiivi riiklik energia lõpptarbimise kohustus 2024-2030, samuti Eesti 2035 strateegia eesmärgid. Ülioluline on nende eesmärkide tõlkimine ja tükeldamine sektoripõhisteks eesmärkideks, mille järgi ehitus- ja kinnisvarasektori ettevõtted saaksid tegutseda.

Mööda ei saa vaadata ka üldistest väärtushinnangutest mis vajaks strateegilist vaadet millised eesmärgid prevaleerivad. Näitena Pelgulinna riigigümnaasiumi puitkonstruktsiooniga hoonele (umbes 8 000 m2 ja ehitusmaksumus 25 miljonit eurot) keskkonnasäästlikuse nimel tehtud 9 miljoni eurone lisakulu (suurusjärk kutsub võrdlema õpetajate streigi palganõudega) andis ainult 10% väiksema süsinikujalajälje võrreldes Mustamäe riigigümnaasiumi betoonist hoonega (umbes 8 000 m2 ja ehitusmaksumus 16 miljonit eurot). Kui puudub strateegiline vaade, millised eesmärgid on olulisemad, siis jäävad kaalumata ka variandid, et 9 miljoni eurose lisakulu asemel ehitada ühiskonnale vajalik uus koolihoone, kasutades seejuures üksnes lahendusi, mis annavad parima tulemuse kg CO2/eurole tehtud investeeringu kohta

Läbi ajaloo on maailmas alati saatnud edu innovatsioonis, tehnoloogilistes edasiarengutes või adaptsioonis just neid lahendusi mis loovad paremat väärtust ja kõnetavad inimesi samas keeles ja põhimõtetel, mille järgi juba elatakse. Lahendused, mis luuakse lihtsalt sellepärast, et ideoloogiliselt peaks midagi teatud viisil tegema, pole kunagi töötanud. Enamus selliseid lähenemisi on läbi kukkunud või toimivad vaid totalitaarses ühiskonnas sunniviisiliselt.

Seega on väga oluline, et kliimaseadusega seatavad süsinikujalajälje piirmäärad ehitistele lähtuksid Eesti oludest ja tooksid tehtud kulude juures parima tulemuse keskkonnasäästu eesmärgi täitmiseks. Vastasel juhul ei ole nende täitmine arendajatele ja ehitajatele jõukohane ning planeeritavad keskkonnasõbralikud hooned inimestele taskukohased.

Teeme siinkohal üleskutse valdkonnas tegutsevatele kinnisvaraarendajatele ja ehitajatele ühineda teadustöö rahastamisega, mille eesmärk on madalsüsinikehituse alternatiivide kulutõhususe võrdlemisega välja töötada hoonete süsinikujalajälje piirväärtused. Üleskutse sisu ettevõtetele on hakata ka oma tänastes ja homsetes projektides hoone süsinikujalajälge mõõtma.

Täna ehitatud hooned vastavad rangetele energiatõhususe nõuetele, st energiakulud lõpptarbijale on kontrolli all, aga 99 protsenti projektidest ei tea oma süsinikujalajälge. Kui ei mõõda, siis ei ole võimalik paremaks teha. Võime eeldada, et süsinikujalajälje arvutuste tegemisel hakkavad silma paistma madalal rippuvad viljad ehk kohad, kus on kõige lihtsam ja kulutõhusam süsinikujalajälge vähendada. Süsinikujalajälje arvutus on kinnisvaraarendajale lisakulu, kuid vähemalt valitud projektides võiks seda teha.