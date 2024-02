Ukrainat toetavad Eesti ettevõtted: me ei kavatse olukorraga harjuda ega Ukrainat üksi jätta

Eesti ettevõtted on viimase kahe aasta jooksul panustanud Ukraina abistamisse erinevatel viisidel. Kaupmees & KO, Skeleton ja Swedbank on ühed nendest paljudest Eesti ettevõtetest, kes on Ukrainat 2022. aasta algusest saati järjepidevalt toetanud ja kes leiavad, et kuigi panustamisest on saanud justkui elu tavapärane osa, ei tohi olukorraga siiski harjuda.