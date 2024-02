„Isegi noor peab silmi kissitama!“ Eestis müüdavatel välismaistel toodetel on eestikeelne silt üliväikeses kirjas

Delfi Ärilehe poole pöördus lugeja, kes on frustreeritud selle üle, et Eestis müüdavatel välismaa toodetel on eestikeelne silt tihti peale kleebitud, mistõttu on tekst seal peal kirjutatud üliväikeses kirjas. Lisaks, kui on tegu mõne hügieenitootega – näiteks šampoon – võib kleeps mõne kasutuskorraga juba veega kokkupuute tõttu maha tulla.