Eestikeelsed krüptopetturid kasutavad usalduse tekitamiseks tuntud brände

Enamasti on investeerimispettused neljaosalised, vaatleme esmalt neid ja toome peale seda ka mõned konkreetsed näited Eestist.

1. Sihtmärgi leidmine

Petturid otsivad potentsiaalseid ohvreid populaarsetest sotsiaalmeedia platvormidest nagu Facebook/Instagram või vestlusrakendustes nagu WhatsApp, Telegram jmt. Nad võtavad enamasti ühendust, väites end olevat näiteks investeerimisnõustaja, jõuka inimese, kes „kogemata“ valele inimesele sõnumi saatis või ka lihtsalt „sõbraliku heasoovija,“ kes vaid „head nõu“ edastada soovib.

Kuid samuti võib näiteks sotsiaalmeedias komistada reklaamide otsa, mis kasutavad ära tuntud brändi või isikut – laialt levinud on näiteks Elon Muski identiteedi vargus. Eestiski on investeerimispettuste reklaamides kasutatud kohalikke kuulsusi. Need reklaamid suunavad professionaalselt kujundatud veebisaitidele, kus enamasti palutakse teha „investeering“ või jätta kontaktandmed, pärast mida saabub enamasti telefonikõne, kus pakutakse tungivalt võimalust investeerida.

2. Usalduse võitmine

Pettur hakkab valitud sihtmärgiga usalduslikku suhet looma, jagades investeerimise edulugusid, hiilgavaid kasutajate „tänusõnu“ ja võltsitud tuluaruandeid. Mõned petturid lähevad isegi nii kaugele, et tõstavad esile teemasid nagu tervis, vaimne heaolu ja isegi ohvri pereliikmed.

3. Ahvatlemine

Pärast „sõpruse“ — ja ajupesemise — perioodi, kui inimene juba usaldab kurjategijat, suunatakse vestlus investeerimise ja suurte summade teenimise peale.

Tihti näidatakse ohvritele võltsitud pilte/kuvatõmmiseid, mis on täis valehindasid, tulugraafikuid või muud infot.

4. Rahakaotus

Viimane samm on „tehingu sulgemine“. Sageli täpselt sel ajal, kui pahaaimamatu inimene oma vast teenitud tähistab ja raha välja võtta soovib, on see järsku võimatu. „Konto“ on suletud, ründaja lõpetab sõnumitele vastamise.