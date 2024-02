Pank: säästude najal tuleks üle kolme kuu toime alla poolte Eesti elanike

Uuringu tulemused näitasid, et ligi veerandil (23%) eestimaalastel on kogunenud piisavalt rahalist puhvrit, et nad saaksid oma tavapärase sissetuleku kaotuse korral elada säästude najal üle kuue kuu. Paraku selgus, et pea viiendikul (18%) uuringus osalenutest ei ole üldse sääste, eriti neil, kes teenivad 750-eurost netopalka või vähem. Sarnane pilt avaneb ka Lätis ja Leedus, kus vastavalt 22% ja 17% uuringus osalenutel puudub rahaline puhver, teatas SEB.

„Ühest küljest on hea meel tõdeda, et pea veerandil Eesti elanikest on piisavalt sääste, mis võimaldaks neil sissetuleku kaotuse korral rahaliselt hakkama saada kuus kuud või rohkem. Teisalt on muret tekitav, et mõnevõrra rohkem on neid, kellel puuduvad igasugused säästud või kelle rahaline puhver katab vaid ühe kuu väljaminekud. Paraku näitavad uuringu tulemused, et igasugused säästud puuduvad eelkõige neil, kes teenivad alla 750 euro, samas kui üle 1500 euro suurust netopalka teenivatel eestimaalastel on rahaline puhver suurem. Üle pooltel (61%) 1500-eurose netopalgaga eestimaalastel on piisavalt sääste, et nende najal toime tulla üle kolme kuu. On selge, et kõrgemat palka teenivad inimesed saavad rohkem koguda, samas kui madalama palgaga on raha säästmine keerulisem,“ selgitas SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe.