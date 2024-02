Euroopa Liidus (EL) on kõigil töötajatel õigus saada aastas vähemalt neli nädalat tasustatud puhkust, kirjutab EuroNews.

Mõnes riigis on see arv aga kõrgem. Osades riikides on võetud kasutusele riigipühade kalender, mida saab oma põhipuhkuse maksimeerimiseks ära kasutada.