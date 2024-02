KUULA | Eesti energiatulevik. Tulemas on ajalooline oksjon ja ees ootamas riigiabiloa taotlemine

Sunly Eesti maajuht Klaus Erik Pilar, Eveconi tegevjuht Karl Kull ja Kliimaministeeriumi energeetikavaldkonna taastusenergia valdkonnajuht Karlis Goldstein avaldasid podcastis arvamust, mis seisus me Eestis täna taastuvenergia osas oleme. Selgub, et vaade on igati positiivne ning arendajad kiidavad isegi ministeeriumi.