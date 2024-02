KUULA | Rahatark: Perfiga saad kõik oma arved maksta ühes kohas

Perfi tegevjuht Karin Lõhmuste ütleb, et teenus pärineb Leedust, kus algselt pakuti teenust, millega koguti kokku inimese kõik arved ja saadeti teele vaid üks paberil koonddokument kõikide arvetega. Aja jooksul liikus see teenus lihtsalt internetti – hetkel on Perfi kättesaadav nii arvutis kui ka äpis. Lõhmuste ütleb, et nende klientide võit on ennekõike ajas, samuti meelerahus, mille annab teadmine makstud arvetest. Eeliseid on Perfil teisigi ja uusi võimalusi oma kulusid analüüsida tuleb pidevalt juurde. Paljudest kohe klientideni jõudvatest lisadest ei saa tegevjuht veel isegi rääkida.