Pakendikeskuse turundaja humoorikast lähenemisest: see on töö käigus paika loksunud

Pakendikeskuse turunduse eest vastutav ja firma e-poe juht Maarja Martin nendib, et humoorikas turundus on ettevõtteni jõudnud orgaaniliselt. Ise selleks erilisi samme pole astutud.

„Strateegia on kujunenud välja pikema aja jooksul ja orgaaniliselt koostöös agentuuriga Tabasco arenenud. Tabascoga on koostööd tehtud aegade algusest peale ning meil on tekkinud mõnusalt vaba õhkkond ideede põrgatamiseks ja kiireks reageerimiseks,“ kirjeldab Martin. Pakendikeskuse strateegia ei ole klientidele kaupa peale suruda, vaid pakkuda humoorikas võtmes asjatundlikku abi pakendite näol, mis nende tegemisi ja toimetamisi kergemaks muudaksid, selgitab ta.