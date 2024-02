Tallinna korterites kontrolliti gaasiohutust: probleemid vannitubades asuvate seadetega ei ole vähenenud

Arvukate puuduste seas avastati kokku 11 eluohtlikku gaasiveesoojendajaga vannituba. „Kõige hullem olukord valitses ühes 85 korteriga majas, kus kontrollitud 51 korterist tunnistati nõuetele vastavaks ainult 5 korteri gaasipaigaldis. Viies kontrollitud korteris olid gaasiveesoojendajad omavoliliselt teisaldatud väikesesse WC-sse, mis on gaasiveesoojendite puhul keelatud. Ruumis, mis on liiga väike või kus puudub ventilatsioon, ei saa gaasiseade gaasi põletamiseks piisavalt õhku. Kui õhku ei jätku, hakkab põlemisel tekkima vingugaas, mis on ohtlik inimese tervisele ja elule. Seetõttu on väga oluline, et ruumis, kus asub gaasiseade, on väga hea ventilatsioon. Probleemsete korterite omanikega tegeleb TTJA projektiväliselt edasi,“ lisas Teinemaa.