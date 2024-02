Tuule suuna määrab kogukond: miks peaksid Eesti inimesed taastuvelektri 100% eesmärgiga kaasa tulema?

Miks peaksid inimesed oma kodukohta tuuleparkide rajamisega nõus olema, eriti kui need võivad mõne inimese jaoks mõjuda häirivalt? See on täiesti õigustatud küsimus, sest kuigi taastuvenergia toob kaasa mitmeid olulisi eeliseid ühiskonnale laiemalt, on tähtis, et ka kohalikud elanikud seda näeksid ja otseselt tunnetaksid. Toon välja viis põhjust, miks:

Riiklik keskkonnatasu ehk rahvakeeli tuulikutasu, mis jagab tuulepargi tulu nii kohalikele omavalitsustele kui ka majapidamistele tuulepargi mõjupiirkonnas, loob majandusliku stiimuli kogukondadele tuuleenergia arendamises osalemiseks. See mitte ainult ei toeta kohalikke omavalitsusi, vaid võimaldab ka olenevalt tuuliku tipukõrgusest 2–3 km kaugusel asuvatel majapidamistel saada hüvitist häiringu eest, mida tuulepark võib tekitada. Konkreetne summa sõltub tuulikute arvust ja kõrgusest, elukohtade arvust, elektrihinnast ning tuule kiirusest ehk võib kõikuda päris märkimisväärselt, esialgsete, kuid konkreetsete arvutuste kohaselt 300 ja 3000 euro vahel aastas.

Soodsam elekter. On väga inimlik, et kui sa näed oma kogukonnas tuulikuid, siis eeldad, et saad sealt ka odavamat elektrit. See on ka põhjus, miks me Sunlys pakume piirkonna elanikele soodsamat elektrihinda, mis näiteks 2022. aastal oleks tavapärase majapidamise korral toonud 850-eurose ja 2023. aasta hindadega 250-eurose kokkuhoiu.