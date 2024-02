Twitteris pööras Roosabanaanike tähelepanu asjaolule, et T1 parklas seisavad osad autod juba suvest saati. Autode kojameeste vahel on mitmeid parkimistrahve.

T1 keskuse tegevjuht Tarmo Hõbe sõnas Delfi Ärilehele, et keskuse külastajad saavad tasuta parkida neli tundi, pärast seda on parkimine tasuline. T1 külastatavus ja parkla kasutatavus on viimase aasta jooksul oluliselt kasvanud, mistõttu on parkimine suurema tähelepanu all, lisas ta.