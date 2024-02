Kia EV9 – luksuslik täiselektriline maastur

EV9 on esimene Kia mudel, mis võimaldab tarkvara värskendada uue Kia Connecti poe kaudu, mis tähendab, et kliendid saavad nüüd oma sõidukogemust isikupärastada, uuendades ja lisades soovitud funktsioone.

Jätkusuutlikkust silmas pidades kujundati EV9 keskkonnahoidliku elustiili edendamiseks. Mudel sisaldab materjale, mis on osaliselt saadud looduslikust toormest, nagu näiteks mais, millest on valmistatud naha alternatiivid, armatuurlaua ja ukseliistude juures on kasutatud ringlusse võetud PET- ja TPO-plasti ning teisi taaskasutatud materjale. Vaibad ja kangas sisaldavad taaskasutatud PET-pudeleid ning kalavõrke, mille taastootmisest on saadud väga hubased ja pehmed materjalid.