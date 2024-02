Esmaspäeval Leedu finantskuritegude uurimise talituse (FNTT) korraldatud pressikonverentsil märgiti, et vähemalt 27 miljonit eurot, mis Šarūnas Stepukonis BaltCapi infrastruktuurifondist omastas on suuremas osas kadunud Leedus ja Eestis tegutsevatesse kasiinodesse, ütles prokurör Darius Karčinskas.

Ta täpsustas, et on võimalus, et varastatud 27 miljonist eurost on kadunud üle 20 miljoni euro. Karčinskas sõnul ei saa välistada ka seda, et BaltCapi infrastruktuurifondist ja selle ettevõtetest on omastatud kuni 40 miljonit eurot.