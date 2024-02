Eesti õpilasfirmade fookuses on jätkusuutlikkus

Õpilasfirmasid on Eestis loodud juba üle 30 aasta ning minifirmasid ligi 20 aastat. Kokku on tegutseb 120 Eesti koolis ligi 500 õpilasfirmat. „Laadal osalejaid on sel aastal rohkem kui eelmisel, mis näitab et noorte huvi ettevõtluse vastu on kasvav. Samuti teeb rõõmu, et õpilasfirmad tegutsevad üle Eesti kõigis maakondades. Üks kõige olulisem oskus, mida noored õpilasfirmat tehes saavad, on müügioskus. Laatadel oma toote esitlemine ning klientidelt tagasiside saamine aitab just müügioskusi lihvida ning julgust ja enesekindlust koguda, mis tulevases tööelus noortele väga kasuks tuleb,“ rääkis Junior Achievement Eesti juht Kersti Loor.