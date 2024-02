Euroopa Komisjon algatab TikToki suhtes ametliku menetluse.

Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Thierry Breton kommenteeris otsust: „Alaealiste kaitse on digiteenuste määruse üks peamisi prioriteete. Miljonite laste ja teismelisteni jõudva platvormina peab TikTok täielikult järgima digiteenuste määrust ja täitma oma kohustusi alaealiste kaitsmisel internetis. Algatame täna ametliku rikkumismenetluse, et tagada noorte eurooplaste füüsilise ja emotsionaalse heaolu kaitse. Peame tegema kõik endast oleneva, et oma lapsi kaitsta.“

Komisjon uurib, kas TikTok on täitnud ELi digiteenuste määrusest tulenevat kohustust hinnata ja maandada süsteemseid riske, võttes arvesse tegelikku või prognoositavat negatiivset mõju, mis võib tuleneda TikToki algoritmidest ning stimuleerida käitumuslikku sõltuvust ja kompulsiivset netilehitsemist. Hindamine on vajalik, et vältida võimalikke riske, mis võivad ohustada isiku õigust füüsilisele ja vaimsele heaolule ning laste õigusi, samuti sellega seotud mõju radikaliseerumisprotsessidele. Lisaks on kahtlus, et vanuse kontrollimise vahendid, mida TikTok kasutab, ei ole piisavalt proportsionaalsed ega tõhusad.