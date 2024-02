Kes peaks võtma vastutuse uudsete makselahenduste turvalisuse eest?

Kuidas riske maksimaalselt minimeerida? USA-s näeme juba aastakümneid šampoonipudelitel silte „Do not drink“ („mitte juua“), mis kujutavad endas tootjate pingutust tagada kasutajate täielik ohutus. Nii hindavad ookeanitagused ettevõtted oma toote täpselt nii turvaliseks, kui on ühiskonna kõige nõrgem lüli. Kas varasemalt absurdsena tunduvad kasutusjuhendid võiks täna olla ka meie reaalsus? Jah, sest see tundub olevat meie vajaduspõhine tulevik.

Kuigi võime eeldada, et oleme keskmisest ameeriklasest teadlikumad, näitavad numbrid vastupidist - SEB Eesti tuvastas 2023. aastal 90% rohkem pettusjuhtumeid, kui aasta varem. Kõigis neid juhtumites on üks põhiline ja ühildav komponent - need poleks saanud teoks, kui ühiskonnal eksisteeriks ohutunne ning teadmised küberturvalisusest. Kuna teadlikkuse tõstmine on aga aeganõudev protsess ning lähiaastatel pettuste vaatest drastilist langust näha ei ole, peaksid teenusepakkujad aina tugevamalt ohjad enda kätte haarama. Seejuures on oluline jõuda järgi ka seadusandlusega. Ükskõik, kui hästi on tehniline lahendus üles ehitatud, leiab inimene alati võimaluse turvalisusmeetmetest möödavaatamiseks. Kui keskenduda järjest uuenevatele ja mugavamatele makselahendustele, peaks ka nende puhul olema hügieeniks üheselt mõistetav kasutusjuhend. Vaid nii – teenusepakkuja ja seadusandluse koostöös – saame öelda, et oleme teinud kõik, jõudmaks kõigi kasutajate maksimaalse turvalisuseni.