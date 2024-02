Keskmine pension tõuseb 774 euroni

Rahvapensioni suurus on pärast indekseerimist 372,05 eurot. Pensioni baasosa suuruseks saab 354,98 eurot ja aastahindeks 9,152 eurot. 2024. aasta indeksi järgi ümberarvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist. Pensionide indekseerimine maksab riigile tänavu 212 327 000 eurot. Pensione indekseeritakse 325 000 pensionäril. Pensionite tasakaalus hoidmiseks palkade ja hindade muutusega arvutatakse pensionid igal kevadel ümber.

Lisaks pensionile arvutatakse ümber ka töövõimetoetuse päevamäär: 1. aprillist on see 20,57 eurot ning puuduva töövõime korral on toetuse suuruseks keskmiselt 617,15 eurot kuus.