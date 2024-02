USA ähvardas korraldusega välismaiseid finantsasutusi, kes teevad äri Venemaaga. See on aeglustanud või häirinud mõningaid makseid nii imporditud nafta kui ka Türgi enda ekspordi puhul. Reutersile ütlesid nii seitse olukorraga kursis olevat allikat.

Korraldusega ei sihitud otseselt energiasektorit, kuid see on ka seal osa makseid keeruliseks muutnud. USA sanktsioonid on mõeldud Kremli tulude vähendamiseks ja Ukrainas sõdimise häirimiseks. Samas ei soovita lõpetada Venemaa naftavoogude pääsu maailmaturule, et vältida USA bensiinihindade tõusu, mis oleks president Joe Bidenile novembrikuiste valimiste eel poliitiliselt kehv stsenaarium.